Il Totocalcio compie 75 anni | invecchia il sogno di ' fare 13

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildi "13" per svoltare: il75. Il 5 maggio 1946 nacque la schedina Sisal, poi trasformatasi in. L'idea originaria fu di un giornalista sportivo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Totocalcio compie

Agenzia ANSA

Il sogno di "fare 13" per svoltare invecchia: il75 anni. Il 5 maggio 1946 nacque la schedina Sisal, poi trasformatasi in. L'idea originaria fu di un giornalista sportivo, Massimo Della Pergola, che insieme ai colleghi ...L' Italiaun balzo in avanti verso le riaperture. Da domani quasi tutta la penisola sarà zona arancione. Per Matteo Salvini 'sulle riaperture non facciamo la schedina delma ci ...Il sogno di 'fare 13' per svoltare invecchia: il Totocalcio compie 75 anni. Il 5 maggio 1946 nacque la schedina Sisal, poi trasformatasi ...