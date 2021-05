Il testo integrale del PNRR pubblicato sul sito del governo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il governo ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il testo integrale del PNRR inviato a Bruxelles nella giornata del 30 aprile. È stato pubblicato sul sito del governo il testo integrale del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato a Bruxelles nella giornata del 30 aprile, in linea con la scadenza indicata dal governo. Il documento è di quasi 270 pagine e indica nel dettaglio quelle che sono le priorità del piano, le missioni, gli obiettivi da raggiungere, i fondi necessari per ogni categoria e le riforme previste per l’attuazione del piano. Di seguito . Fonte foto: https://www.governo.itLa premessa Il ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilhasul proprioufficiale ildelinviato a Bruxelles nella giornata del 30 aprile. È statosuldelildel Piano nazionale di ripresa e resilienza () inviato a Bruxelles nella giornata del 30 aprile, in linea con la scadenza indicata dal. Il documento è di quasi 270 pagine e indica nel dettaglio quelle che sono le priorità del piano, le missioni, gli obiettivi da raggiungere, i fondi necessari per ogni categoria e le riforme previste per l’attuazione del piano. Di seguito . Fonte foto: https://www..itLa premessa Il ...

