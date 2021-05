Il teatro politico dell'indignazione (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nell’era dell’indignazione e del risentimento la politica ha ancora un senso? O meglio, nell’era dell’indignazione e del risentimento, quale politica si può praticare? Siamo abituati a quella “razionale” (programmi, ideologie, verifica dell’azione di governo, etc.), ma ci dice ancora qualcosa, interessa ancora qualcuno? Se non è questa, allora qual è? Guardiamo al potere degli influencer e da dove arriva: dal numero dei like? o da qualcosa di più radicale, di più profondo, anzi di più psicologico che politico? Vediamo. Immagino che nessuno abbia dubbi che proprio l’indignazione e il risentimento siano il segno dei tempi: se torniamo a qualche anno fa, l’indignazione e il risentimento erano la base emotiva (dunque quella più importante) del successo di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nell’erae del risentimento la politica ha ancora un senso? O meglio, nell’erae del risentimento, quale politica si può praticare? Siamo abituati a quella “razionale” (programmi, ideologie, verifica’azione di governo, etc.), ma ci dice ancora qualcosa, interessa ancora qualcuno? Se non è questa, allora qual è? Guardiamo al potere degli influencer e da dove arriva: dal numero dei like? o da qualcosa di più radicale, di più profondo, anzi di più psicologico che? Vediamo. Immagino che nessuno abbia dubbi che proprio l’e il risentimento siano il segno dei tempi: se torniamo a qualche anno fa, l’e il risentimento erano la base emotiva (dunque quella più importante) del successo di ...

