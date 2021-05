“Il taglio dei vitalizi è legittimo. Il diritto all’assegno non implica che non possa essere ricalcolato”: la sentenza dell’Unione europea (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il taglio dei vitalizi deciso dalla Camera dei deputati è legittimo. Lo ha deciso il tribunale dell’Unione europea, che ha bocciato il ricorso presentato da Enrico Falqui. L’ex eurodeputato italiano aveva fatto appello contro la riduzione del suo assegno, ordinata da Bruxelles in conseguenza della decisione della Camera dei Deputati, che nel 2018 varò il taglio dei vitalizi. Il Tribunale ha infatti definito “legittima” la decisione del Parlamento europeo impugnata da Falqui, richiamando le decisioni adottate in molte altre cause per le quali tuttavia pende appello davanti alla Corte di giustizia. Falqui ha seduto a Strasburgo in rappresentanza dei Verdi tra il 1989 e il 1994, quando venne eletto senatore col centrosinistra al collegio uninominale di Sesto Fiorentino. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildeideciso dalla Camera dei deputati è. Lo ha deciso il tribunale, che ha bocciato il ricorso presentato da Enrico Falqui. L’ex eurodeputato italiano aveva fatto appello contro la riduzione del suo assegno, ordinata da Bruxelles in conseguenza della decisione della Camera dei Deputati, che nel 2018 varò ildei. Il Tribunale ha infatti definito “legittima” la decisione del Parlamento europeo impugnata da Falqui, richiamando le decisioni adottate in molte altre cause per le quali tuttavia pende appello davanti alla Corte di giustizia. Falqui ha seduto a Strasburgo in rappresentanza dei Verdi tra il 1989 e il 1994, quando venne eletto senatore col centrosinistra al collegio uninominale di Sesto Fiorentino. ...

