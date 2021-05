Il sole è anche una stella: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il sole è anche una stella: trama, cast e streaming del film Questa sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il sole è anche una stella (The Sun Is Also a Star), film del 2019 diretto da Ry Russo-Young e scritto da Tracy Oliver, basato sull’omonimo romanzo per ragazzi di Nicola Yoon. Il film è interpretato da Yara Shahidi e Charles Melton, segue una giovane coppia che si innamora, mentre una delle loro famiglie deve affrontare la deportazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il film inizia con una voce fuori campo dall’adolescente Natasha Kingsley sul Big Bang e su come ha creato l’intero universo e il mondo in cui viviamo. Natasha vive a New York City con i suoi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Iluna: trama, cast e streaming delQuesta sera, mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Iluna(The Sun Is Also a Star),del 2019 diretto da Ry Russo-Young e scritto da Tracy Oliver, basato sull’omonimo romanzo per ragazzi di Nicola Yoon. Ilè interpretato da Yara Shahidi e Charles Melton, segue una giovane coppia che si innamora, mentre una delle loro famiglie deve affrontare la deportazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilinizia con una voce fuori campo dall’adolescente Natasha Kingsley sul Big Bang e su come ha creato l’intero universo e il mondo in cui viviamo. Natasha vive a New York City con i suoi ...

