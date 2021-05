Il sacrificio-suicidio di Pablo Iglesias nell' arena di Madrid

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Per, l’ormai ex leader di Podemos, la sconfitta alle elezioni amministrative diera scontata, ma il tracollo del partito da lui fondato 7 anni fa è stato tale da rendere inevitabile un addio. Il, a soli 42 anni, dell’ex enfant terrible della politica spagnola – dimessosi a marzo dalla vicepresidenza del governo per “salvare” la Comunità dida una possibile alleanza tra il Partito popolare e l’estrema destra di Vox – è l’epilogo di una carriera politica spregiudicata, fatta di grandi slanci ma anche di limiti ed errori di valutazione. “Lascio la politica, intesa come politica di partito e istituzionale”, ha dichiarato senza nascondere l’amarezza. “Rimarrò impegnato per il mio Paese, ma non sarò un ostacolo per il rinnovamento della ...