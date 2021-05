Il Rosario ogni giorno: 5 maggio in diretta dal Santuario della B. V. di Namyang in Corea del Sud (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quinto giorno col Rosario in collegamento ogni volta da un diverso Santuario mariano, per la preghiera di maggio voluta Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la fine della pandemia, al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, in L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quintocolin collegamentovolta da un diversomariano, per la preghiera divoluta Papa Francesco. Il Santo Padre ha affidato l’organizzazione di questa preghiera per la finepandemia, al Pontificio Consiglio per la PromozioneNuova Evangelizzazione. Ognuno di noi innalzerà la sua preghiera alla Vergine Maria, in L'articolo proviene da La Luce di Maria.

