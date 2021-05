Il punto Z, Zorzi intervista Ilary Blasi: anticipazioni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera alle 20,45 su Mediaset Play andrà in onda la quinta puntata della trasmissione di Tommaso Zorzi. L’opinionista de L’Isola dei Famosi avrà l’onore di intervistare Ilary Blasi, la conduttrice del reality di Canale 5 . LEGGI ANCHE: — ‘Che brutto carattere Ilary’, la frecciatina per Ilary Blasi durante il programma: cosa è successo Ilary Blasi si racconterà senza filtri, con aneddoti inaspettati e divertenti. Con il piglio ironico, che da sempre la contraddistingue, annuncerà d’essere diventata da poco zia, con la nascita di Jolie dichiarando: ‘nella nostra famiglia, lo dico sorridendo, con i nomi forse abbiamo qualche problema’. E a proposito di famiglia, svelerà ai microfoni di Tommaso Zorzi ... Leggi su funweek (Di mercoledì 5 maggio 2021) Questa sera alle 20,45 su Mediaset Play andrà in onda la quinta puntata della trasmissione di Tommaso. L’opinionista de L’Isola dei Famosi avrà l’onore dire, la conduttrice del reality di Canale 5 . LEGGI ANCHE: — ‘Che brutto carattere’, la frecciatina perdurante il programma: cosa è successosi racconterà senza filtri, con aneddoti inaspettati e divertenti. Con il piglio ironico, che da sempre la contraddistingue, annuncerà d’essere diventata da poco zia, con la nascita di Jolie dichiarando: ‘nella nostra famiglia, lo dico sorridendo, con i nomi forse abbiamo qualche problema’. E a proposito di famiglia, svelerà ai microfoni di Tommaso...

IsolaDeiFamosi : Dalle fantastiche parole di mamma Armanda alla grande simpatia di Iva Zanicchi: rivedi su Mediaset Play Infinity la… - xjsekhmet : RT @charjlottee: ma gaia zorzi al posto di fare la cessa nelle storie contro i tweet che hanno fatto piangere il bambino perché non ci spie… - FunweekMag : Zorzi e Ilary Blasi a Il Punto Z: cosa succederà stasera? Anticipazioni sulla puntata --> - SMSNEWSOFFICIAL : “IL PUNTO Z” CON TOMMASO ZORZI – NELLA QUINTA PUNTATA DELLA SUA TRASMISSIONE LA CONDUTTRICE ILARY BLASI - SpettacoliNEWS : @ilaryblasi a #IlPuntoZeta: '@Totti per il mio compleanno mi ha regalato un orologio. Oggi partirei come naufraga'… -