Il Punto sulla B – Empoli promosso in Serie A, Salernitana al 2° posto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si avvia alla conclusione la stagione regolare della Serie B: Empoli matematicamente in Serie A, la Salernitana si porta in seconda posizioneSi avvia alla conclusione la stagione regolare della Serie B, che avrà poi il suo epilogo con i playoff promozione e i playout salvezza. La 36ª e terzultima giornata ha espresso il secondo verdetto ufficiale del campionato, dopo la retrocessione in Serie C della Virtus Entella. Il Punto sulla B: l’Empoli di Alessio Dionisi ha infatti conquistato la promozione in Serie A con 2 giornate di anticipo sulla fine del torneo, grazie al perentorio 4-0 con cui i toscani hanno schiantato al Castellani il Cosenza, grazie a un goal su rigore di Mancuso, ad una doppietta di La ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si avvia alla conclusione la stagione regolare dellaB:matematicamente inA, lasi porta in seconda posizioneSi avvia alla conclusione la stagione regolare dellaB, che avrà poi il suo epilogo con i playoff promozione e i playout salvezza. La 36ª e terzultima giornata ha espresso il secondo verdetto ufficiale del campionato, dopo la retrocessione inC della Virtus Entella. IlB: l’di Alessio Dionisi ha infatti conquistato la promozione inA con 2 giornate di anticipofine del torneo, grazie al perentorio 4-0 con cui i toscani hanno schiantato al Castellani il Cosenza, grazie a un goal su rigore di Mancuso, ad una doppietta di La ...

lapinella : E trovo molto autoironica e divertente Hellen Mirren nel video di Checco Zalone. Non mi sconvolgo sulla zinna caden… - johnwxsherlock : RT @cringegram: Se non sei ancora indignato per il punto robbato ad Aka7even sulla cover di 'Cu'mme', non possiamo essere amici. #Amici20 - Kaiser__Franz : @IlMist succede purtroppo che alcuni obbrobri della vita abbiano speso l'unico punto 'buon senso' che avevano sull… - PieroMarchesi1 : @Mich24 @Moccola62 Sui metodi per raggiungere l’obiettivo condiviso non siamo sulla stessa linea d’onda. Rispetto i… - sunfl0wren : stavo spiegando ad un mio amico che il mio mal di testa varia di intensità, modalità, punto ecc. e gli ho detto che… -