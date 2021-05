Il principe William rivela: «Il compleanno di Charlotte è stato molto divertente» (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel maggio 2020 Charlotte di Cambridge aveva festeggiato il suo quinto compleanno ad Amner Hall in pieno lockdown. Dunque si era dovuta accontentare di un party in famiglia con mamma Kate Middleton, papà William e i fratellini George e Louis. Anche il suo sesto compleanno è stato celebrato ad Anmer Hall, ma stavolta è stato «molto più divertente». L’ha rivelato lo stesso William durante una visita alla Babcock Vehicle Engineering, un’azienda che ha avuto un ruolo importante nella lotta alla pandemia da coronavirus (grazie a un nuovo prototipo di ventilatori). Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel maggio 2020 Charlotte di Cambridge aveva festeggiato il suo quinto compleanno ad Amner Hall in pieno lockdown. Dunque si era dovuta accontentare di un party in famiglia con mamma Kate Middleton, papà William e i fratellini George e Louis. Anche il suo sesto compleanno è stato celebrato ad Anmer Hall, ma stavolta è stato «molto più divertente». L’ha rivelato lo stesso William durante una visita alla Babcock Vehicle Engineering, un’azienda che ha avuto un ruolo importante nella lotta alla pandemia da coronavirus (grazie a un nuovo prototipo di ventilatori).

