Il principe William e il presunto «provino» a Kate Middleton | la futura regina consorte

(Di mercoledì 5 maggio 2021) «William è il futuro re della Gran Bretagna e del Commonwealth: quindi parte del suo lavoro è stata trovare una moglie all’altezza del ruolo che avrebbe dovuto ricoprire». Parola del biografo reale Robert Lacey che, intervenuto su ITV durante «The Day Will e Kate Got Married», ha ricordato come l’erede al trono, da ragazzo, si sia sentito in dovere di fare una sorta di «provino» alla futura compagna di vita.