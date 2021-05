Il Paradiso delle signore e Un posto al sole, anticipazioni 6 maggio: brutte notizie in arrivo (Di mercoledì 5 maggio 2021) I protagonisti de Il Paradiso delle signore e Un posto al sole dovranno affrontare delle brutte notizie che potrebbero cambiare il loro destino. Le anticipazioni relative ai due episodi in onda domani 6 maggio, rivelano che in quel di Milano si metterà sempre peggio per il povero Marcello che si appoggerà a Ludovica. Intanto, Bergamini incontrerà l'investigatore privato che ha ingaggiato per trovare su Umberto, ma Dante gli metterà i bastoni tra le ruote. A Palazzo Palladini, invece, Roberto cercherà di salvare i Cantieri a tutti i costi, ma la notizia della possibile fine dell'azienda che porta il nome Palladini farà stare male Alberto. Infine, Michele riceverà un'inattesa brutta notizia alla quale farà fatica a ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) I protagonisti de Ile Unaldovranno affrontareche potrebbero cambiare il loro destino. Lerelative ai due episodi in onda domani 6, rivelano che in quel di Milano si metterà sempre peggio per il povero Marcello che si appoggerà a Ludovica. Intanto, Bergamini incontrerà l'investigatore privato che ha ingaggiato per trovare su Umberto, ma Dante gli metterà i bastoni tra le ruote. A Palazzo Palladini, invece, Roberto cercherà di salvare i Cantieri a tutti i costi, ma la notizia della possibile fine dell'azienda che porta il nome Palladini farà stare male Alberto. Infine, Michele riceverà un'inattesa brutta notizia alla quale farà fatica a ...

