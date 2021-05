Il paradiso delle signore anticipazioni: Marcello in prigione, Ludovica cosa farà? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Siamo all’ultimo mese di programmazione de Il paradiso delle signore 5, che in questa fase sta ottenendo risultati di ascolto spesso maggiori della sua già ottima media: la puntata del 4 maggio, per dire, ha ottenuto un più che soddisfacente 20% di share! Come già sappiamo, ancora non è giunta la notizia ufficiale del rinnovo da parte della Rai, ma a questo punto ciò pare essere più che altro un “dettaglio” visto che alcuni attori hanno già parlato di conferma della serie (e dei loro personaggi). Leggi anche: Il paradiso delle signore, Ilaria Rossi a Tv Soap: “Gabriella nel finale si fa valere!” Ci sarà tempo per parlare delle novità della prossima stagione, anche perché intanto queste ultime settimane promettono diverse sorprese e quindi per ora c’è ancora da ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 5 maggio 2021) Siamo all’ultimo mese di programmazione de Il5, che in questa fase sta ottenendo risultati di ascolto spesso maggiori della sua già ottima media: la puntata del 4 maggio, per dire, ha ottenuto un più che soddisfacente 20% di share! Come già sappiamo, ancora non è giunta la notizia ufficiale del rinnovo da parte della Rai, ma a questo punto ciò pare essere più che altro un “dettaglio” visto che alcuni attori hanno già parlato di conferma della serie (e dei loro personaggi). Leggi anche: Il, Ilaria Rossi a Tv Soap: “Gabriella nel finale si fa valere!” Ci sarà tempo per parlarenovità della prossima stagione, anche perché intanto queste ultime settimane promettono diverse sorprese e quindi per ora c’è ancora da ...

