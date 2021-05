Il nuovo jet militare di Francia, Germania e Spagna decolla. Ma… (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è l’accordo tra Francia, Germania e Spagna per procedere nello sviluppo del velivolo di sesta generazione. Lo riporta Reuters, citando una fonte della Difesa tedesca, e spiegando che i dettagli verranno svelati per metà maggio. Il progetto Fcas si era impantanato negli ultimi mesi sulle diatribe industriali tra Airbus e Dassault, le industrie che guidano il programma rispettivamente per Germania e Francia, e che attendono il passaggio alla Fase 1B, per un finanziamento complessivo che dovrebbe essere di 2,5 miliardi di euro per avere un dimostratore pronto a volare nel 2026. L’inclusione della Spagna nella notizia di Reuters sembra indicare che siano state risolte anche le problematiche relative al coinvolgimento dell’industria iberica, che dovrebbe essere guidata nel Fcas da ... Leggi su formiche (Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è l’accordo traper procedere nello sviluppo del velivolo di sesta generazione. Lo riporta Reuters, citando una fonte della Difesa tedesca, e spiegando che i dettagli verranno svelati per metà maggio. Il progetto Fcas si era impantanato negli ultimi mesi sulle diatribe industriali tra Airbus e Dassault, le industrie che guidano il programma rispettivamente per, e che attendono il passaggio alla Fase 1B, per un finanziamento complessivo che dovrebbe essere di 2,5 miliardi di euro per avere un dimostratore pronto a volare nel 2026. L’inclusione dellanella notizia di Reuters sembra indicare che siano state risolte anche le problematiche relative al coinvolgimento dell’industria iberica, che dovrebbe essere guidata nel Fcas da ...

