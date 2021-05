Il New York Times: “Tra City e Premier c’è una battaglia segreta in tribunale sul Fair Play Finanziario” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Manchester City, che festeggia in queste ore l’approdo alla finale di Champions, ha in corso una partita segreta nei tribunali britannici contro la Premier League. Se la perdesse potrebbe, per effetto domino, perdere tutto o quasi. Lo racconta il New York Times: si tratta di una battaglia legale “segreta” sul rispetto delle regole finanziarie. Una questione aperta nel 2019 dopo uno scoop del Der Spiegel che svelava il mascheramento degli investimenti diretti nel club del suo proprietario, Sheikh Mansour, in barba a tutte le regole di Fair Play Finanziario. Il City ha speso milioni di dollari per difendersi, da quando sono emerse le accuse, scrive il Times. I suoi avvocati stanno ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Manchester, che festeggia in queste ore l’approdo alla finale di Champions, ha in corso una partitanei tribunali britannici contro laLeague. Se la perdesse potrebbe, per effetto domino, perdere tutto o quasi. Lo racconta il New: si tratta di unalegale “” sul rispetto delle regole finanziarie. Una questione aperta nel 2019 dopo uno scoop del Der Spiegel che svelava il mascheramento degli investimenti diretti nel club del suo proprietario, Sheikh Mansour, in barba a tutte le regole di. Ilha speso milioni di dollari per difendersi, da quando sono emerse le accuse, scrive il. I suoi avvocati stanno ...

