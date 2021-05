Il nemico diabete si scopre anche dalla salute della bocca

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Aumentoglicemia e dell’emoglobina glicata. Un esame del sangue che sveli i valori di questi due parametri può consentire di fare diagnosi die quindi permettere al medico di mettere in atto i rimedi necessari caso per caso, a partire dallo stile di vita. Purtroppo, spesso chi ha ildi tipo 2, la forma più comune, non sa di essere malato e, mentre si attende la diagnosi, si rischia che le complicazioni legate alla patologia, soprattutto a carico dei vasi sanguigni, vadano avanti. È quindi fondamentale arrivare presto a sospettare la condizione, attraverso uno screening che può partirevisita del dentista e “raddoppiare” con il diabetologo. È la proposta che viene da un documentoSocietà Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) con la ...

