Il Met Gala 2021 raddoppia | tutto ciò che c’è da sapere e sì | c’è anche Chalamet

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il primo lunedì di maggio del 2021 è appena passato, ma come nel 2020, nemmeno quest’anno è stato steso il tappeto rosso sull’iconica gradinata del Metropolitan Museum of Art per il Met Gala. Tuttavia, come svelato poco meno di un mese fa, l’evento moda più atteso dell’anno in America – e non solo – sta per tornare con grandi novità, dal tema ai presentatori della serata. La prossima mostra del Costume Institute sarà sviluppata in due parti, con un focus sull’esplorazione dell’identità sartoriale americana: la prima verrà inaugurato il 18 settembre, e si annuncia già come un gioioso tuffo nella genialità degli statunitensi nell’industria moda, da Halston – su cui verrà presto svelata una nuova serie tv firmata Netflix – negli anni ’70, alla più recente, e potente, visione politica di Kerby Jean-Raymond per Pyer Moss. Allo stesso modo, anche i conduttori della serata rappresentano uno spaccato dei talenti Made in USA, dando spazio ai giovani: al fianco di Tom Ford, Anna Wintour e Adam Mosseri infatti, vedremo nientemeno che Timothée Chalamet, Billie Eilish, Naomi Osaka e Amanda Gorman come co-presentatori.