Il melanoma è il tumore della pelle più aggressivo E quel che preoccupa è che con la pandemia gli Italiani abbiano trascurato la prevenzione I consigli degli esperti e la campagna “Oltre la pelle”

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilè ilpiù. Nel nostro Paese la sua incidenza è aumentata in modo importante negli ultimi dieci anni: per il 2020 sono stati stimati 14.863 nuovi casi (+ 20% rispetto al 2019), di cui 8.100 per gli uomini e 6.700 per le donne. Eppure, negli ultimi 12 mesi, glihannola sua, rinviando o annullando molte visite di controllo e accertamenti. Sono 7 su 10 gliche hanno cambiato atteggiamento nei confrontisalute a seguito dell’emergenza sanitaria, il 52%li che hanno deciso di rimandare qualche visita clinica e quasi l’80% non ha ritenuto così importante fissare una visita per la mappatura dei nei. ...