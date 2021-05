Il Giro d'Italia arriva nell'Astigiano: ecco il percorso delle due tappe della carovana rosa (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Divertiamoci ma divertiamoci in sicurezza sia a livello della manifestazione che delle condizioni dettate dalla pandemia". Sono le parole del vice prefetto vicario Arnaldo Agresta che ha presentato ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 5 maggio 2021) "Divertiamoci ma divertiamoci in sicurezza sia a livellomanifestazione checondizioni dettate dalla pandemia". Sono le parole del vice prefetto vicario Arnaldo Agresta che ha presentato ...

giroditalia : Dalle strade d'Italia che mi hanno fatta crescere alle prime pagine del giornale che mi ha vista nascere. “Nibali… - giroditalia : ?? Just 1 week to the 2021 Giro d’Italia! Which is the edition of the #GirodItalia that excited you the most? Commen… - SkySport : ULTIM'ORA CICLISMO VINCENZO NIBALI PARTECIPERÀ AL GIRO D'ITALIA LO HA ANNUNCIATO IL SUO TEAM, LA TREK-SEGAFREDO… - daaanoise : RT @Crypto_Mullet: @Agenzia_Italia La cosa fantastica é che i vaccinati potranno comunque spostarsi in giro per l'Italia con il #GreenPass… - blondic69 : @gasparripdl @forza_italia @giusbrindisi @zona_bianca @ForzaltaIia Prima sentenza. Mi domando se Francesco Giro no… -