Il giovane avrebbe preso senza dirlo il mezzo dei vicini che si è ribaltato in salita e lo ha ucciso

Morto schiacciato dal trattore che stava guidando: Nicola M. scomparso a 16 anni. Era dai vicini quando a loro insaputa ha pensato di farsi un giro Morto schiacciato dal trattore che stava guidando: Nicola M. scomparso a 16 anni su Notizie.it.

