Il dolore della mamma di Luana: "Sognava il cinema, è diventata famosa morendo sul lavoro" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Amava la recitazione, la danza, la musica. E accanto ai sogni c'era il duro lavoro: "Pronta al sacrificio di alzarsi tutte le mattine alle cinque, salire sulla sua utilitaria e guidare fino a Prato per compiere il suo dovere in fabbrica. Precisa, puntuale, generosa". Così La Stampa racconta Luana D'Orazio, l'operaia di 22 anni morta lunedì mattina in un'azienda tessile in provincia di Prato per un incidente sul lavoro. A parlare sulle pagine del quotidiano è la signora Emma, 53enne madre della ragazza. "Il cinema era il suo sogno anche se stava molto con i piedi per terra.... 'mamma sarebbe bello se diventassi famosa' mi diceva a volte, ma sempre con ironia. E certo mai avrebbe immaginato di diventare famosa morendo sul posto di lavoro".

