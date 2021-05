Il Covid e il lutto, Monreale piange un altro cittadino, aveva 63 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un altro lutto colpisce la comunità Monrealese, già provata dall’emergenza sanitaria, dalle chiusure e dai tanti cittadini che ci hanno lasciato anche a causa di questo nemico invisibile che non è ancora stato sconfitto. Si è spento, in un ospedale di Palermo, Giuseppe Cappello, Monrealese, all’età di 63 anni a causa delle complicazioni legate all’infezione da Covid. Carpentiere conosciuto a Monreale non solo per la sua professione ma soprattutto per la sua bontà d’animo e per la sua profonda gentilezza. Le sue condizioni si sono aggravate dopo essere risultato positivo e dopo che è stato necessario il ricovero. Si è spento ieri, nel corso della notte. Cappello era devotissimo al SS Crocifisso di Monreale. Faceva parte della confraternita del SS ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 5 maggio 2021) Uncolpisce la comunitàse, già provata dall’emergenza sanitaria, dalle chiusure e dai tanti cittadini che ci hanno lasciato anche a causa di questo nemico invisibile che non è ancora stato sconfitto. Si è spento, in un ospedale di Palermo, Giuseppe Cappello,se, all’età di 63a causa delle complicazioni legate all’infezione da. Carpentiere conosciuto anon solo per la sua professione ma soprattutto per la sua bontà d’animo e per la sua profonda gentilezza. Le sue condizioni si sono aggravate dopo essere risultato positivo e dopo che è stato necessario il ricovero. Si è spento ieri, nel corso della notte. Cappello era devotissimo al SS Crocifisso di. Faceva parte della confraternita del SS ...

monrealeatoday : Il Covid e il lutto, Monreale piange un altro cittadino, aveva 63 anni - CronacaSocial : Al Bano colpito da un grave lutto: 'Ho perso tre familiari in 1 mese'. ???? - Simona_Riccio : RT @FruitbookMag: #COVID19, nuovo lutto in #Gdo. @gsantambrogio1 (@GruppoVege ): “Vaccinate i nostri commessi. Devono essere considerati un… - Nazione_Prato : Covid, morto don Mauro Rabatti: un altro lutto per la Chiesa di Prato - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Covid, morto don Mauro Rabatti: un altro lutto per la Chiesa di Prato -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lutto Covid, morto don Mauro Rabatti: un altro lutto per la Chiesa di Prato LA NAZIONE Addio a Franco, OSS. La TAC spostata causa Covid ha ritardato la diagnosi di settimane. Addio a Franco, OSS. La diagnosi di tumore è arrivata tardiva a causa del rinvio causa Covid. La rabbia di amici e colleghi. Addio a Franco, OSS di 57 ann ...

Coronavirus, Migliaro piange un'altra vittima FERRARA. Nuovo lutto legato al coronavirus in provincia di Ferrara. Oggi, 5 maggio, è stata comunicata la morte di una donna di Migliaro. L'anziana, aveva 86 anni, era ospite della Cra Quisisana di Os ...

Addio a Franco, OSS. La diagnosi di tumore è arrivata tardiva a causa del rinvio causa Covid. La rabbia di amici e colleghi. Addio a Franco, OSS di 57 ann ...FERRARA. Nuovo lutto legato al coronavirus in provincia di Ferrara. Oggi, 5 maggio, è stata comunicata la morte di una donna di Migliaro. L'anziana, aveva 86 anni, era ospite della Cra Quisisana di Os ...