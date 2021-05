Il Consiglio di sorveglianza di Facebook ha confermato il ban di Trump

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (foto: Sarah Silbiger/Getty Images)Con una decisione tra le più attese della storia recente dei social media, Donaldè stato bandito in forma permanente anche dae da Instagram. È la decisione a cui l’Oversight Board, ildisuper partes istituito dal’anno scorso, è giunto nel pomeriggio italiano del 5 maggio, dopo mesi di discussioni e feedback degli utenti. La sospensione definitiva dei profili dell’ex presidente era stata messa in discussione dalla piattaforma stessa, che aveva preferito affidare all’Oversight Board la decisione finale sulle sorti digitali del tycoon. Dopo mesi di discussioni ilsuperiore hail ban definitivo dalle piattaforme di Menlo Park per l’ex presidente degli Stati Uniti. Nel ...

Corriere della Sera

Ildidi Facebook ha deciso di non riammettere l ex presidente Usa, Donald Trump, sulla propria piattaforma. L ex presidente Usa stato bloccato da Facebook dopo l assalto a Capitol ...... ha spiegato ildi. La 'sentenza' arriva il giorno dopo il lancio della nuova piattaforma per la comunicazione di Donald Trump, una sfida, neanche troppo celata, a Facebook e ...Il Consiglio di sorveglianza di Facebook ha deciso di non riammettere l’ex presidente Usa, Donald Trump, sulla propria piattaforma. L’ex presidente Usa ...La decisione del Consiglio di sorveglianza Facebook sulle sorti dei profili social di Trump dovrà essere rivista entro i prossimi sei mesi ...