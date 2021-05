Il Consiglio di sorveglianza di Facebook ha confermato il ban di Trump

(Di mercoledì 5 maggio 2021) In una decisione rinviata da settimane e largamente attesa, l’Oversight Board ha escluso a tempo indeterminato l’ex presidente dai social network di Manlo Park. Con implicazioni importante per le regole applicate ai politici sulla piattaforma (foto: Sarah Silbiger/Getty Images)Con una decisione tra le più attese della storia recente dei social media, Donaldè stato bandito in forma permanente anche dae da Instagram. È la decisione a cui l’Oversight Board, ildisuper partes istituito dal’anno scorso, è giunto nel pomeriggio italiano del 5 maggio, dopo mesi di discussioni e feedback degli utenti. La sospensione definitiva dei profili dell’ex presidente era stata messa in discussione dalla piattaforma stessa, che aveva preferito affidare all’Oversight ...

Il bersaglio del messaggio era Dennis Aogo, suo ex compagno di nazionale con la pelle nera, al quale però lo ha mandato per errore ...
In una decisione rinviata da settimane e largamente attesa, l'Oversight Board ha escluso a tempo indeterminato l'ex presidente dai social network di Manlo Park. Con implicazioni importante per le rego ...