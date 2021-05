Il Chelsea raggiunge il City in finale: dominato il Real (2-0). Reti di Werner e Mount (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Stamford Bridge si gioca Chelsea-Real Madrid, gara di ritorno delle semifinali di Champions League 2020-21. Si riparte dall’1-1 dell’andata con il gol in trasferta dei Blues che pesa e non poco. La prima chance è con Rudiger che impegna Mendy dalla lunghissima distanza, poi un lampo di Mount in area ma la retroguardia del Real si salva. Al quarto d’ora Modric scalda i guantoni a Courtois, poi al 18? Werner segna su ottima imbeccata di Chilwell, ma la sua posizione è irregolare. Orsato annulla dopo pochi istanti la marcatura del tedesco. Al 26? occasione per Benzema, il francese sprigiona un destro potente e preciso nell’angolino basso, ma l’intervento di Mendy fa capire come mai il Chelsea abbia subito così pochi gol in questi ultimi mesi. Dopo la chance mancata per il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) A Stamford Bridge si giocaMadrid, gara di ritorno delle semifinali di Champions League 2020-21. Si riparte dall’1-1 dell’andata con il gol in trasferta dei Blues che pesa e non poco. La prima chance è con Rudiger che impegna Mendy dalla lunghissima distanza, poi un lampo diin area ma la retroguardia delsi salva. Al quarto d’ora Modric scalda i guantoni a Courtois, poi al 18?segna su ottima imbeccata di Chilwell, ma la sua posizione è irregolare. Orsato annulla dopo pochi istanti la marcatura del tedesco. Al 26? occasione per Benzema, il francese sprigiona un destro potente e preciso nell’angolino basso, ma l’intervento di Mendy fa capire come mai ilabbia subito così pochi gol in questi ultimi mesi. Dopo la chance mancata per il ...

