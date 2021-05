Il Chelsea di Jorginho butta fuori il Real (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Chelsea grazie alle reti di Werner e Mount batte il Real Madrid e si qualifica per la finale di Champions dove troverà il City. La finale di Champions di quest’anno sarà tutta inglese. Dopo la qualificazione del City di ieri, questa sera il Chelsea ha eliminato il Real Madrid di Zidane. Partita dominata dalla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilgrazie alle reti di Werner e Mount batte ilMadrid e si qualifica per la finale di Champions dove troverà il City. La finale di Champions di quest’anno sarà tutta inglese. Dopo la qualificazione del City di ieri, questa sera ilha eliminato ilMadrid di Zidane. Partita dominata dalla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Anakin77cr : RT @VlnN94: Jorginho, spacciato per bidone solo perché piaceva a un certo allenatore, è perno del Chelsea finalista di CL e della Nazionale… - Silvia_Mio86 : RT @VlnN94: Jorginho, spacciato per bidone solo perché piaceva a un certo allenatore, è perno del Chelsea finalista di CL e della Nazionale… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Chelsea - Kanté monumentale, Werner trascinatore. E Jorginho è super - jacksala99 : RT @VlnN94: Jorginho, spacciato per bidone solo perché piaceva a un certo allenatore, è perno del Chelsea finalista di CL e della Nazionale… - HCE__ : RT @sechesi: Di tutte le storie del #Chelsea - e ce ne sono - menzione speciale per Jorginho. Ha giocato una Champions spaziale in questi u… -