Il caso di Denise Pipitone torna a Chi l’ha Visto?, nel mirino Anna Corona: si cerca il cadavere? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il caso di Denise Pipitone torna a Chi l’ha Visto? dopo le ultime novità di queste ore. La storia russa di Olesya alla fine è servita a qualcosa e, dopo ben 17 anni, la giustizia riprende il suo percorso cercando di riparare ai danni fatti riaprendo le indagini per portare a galla la verità che molti hanno voluto seppellire. Grazie al pressing di questi giorni, la Procura di Marsala ha annunciato la riapertura delle indagini sulla sparizione della piccola avvenuta il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. In questi giorni i media hanno battuto molto sui numerosi errori fatti all’epoca delle indagini, sulle omissioni e sui depistaggi messi in atto da chi avrebbe dovuto lavorare per ritrovare subito la bambina. Risultato? 17 anni dopo ancora non sappiamo chi ha preso la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildia Chi? dopo le ultime novità di queste ore. La storia russa di Olesya alla fine è servita a qualcosa e, dopo ben 17 anni, la giustizia riprende il suo percorsondo di riparare ai danni fatti riaprendo le indagini per portare a galla la verità che molti hanno voluto seppellire. Grazie al pressing di questi giorni, la Procura di Marsala ha annunciato la riapertura delle indagini sulla sparizione della piccola avvenuta il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. In questi giorni i media hanno battuto molto sui numerosi errori fatti all’epoca delle indagini, sulle omissioni e sui depistaggi messi in atto da chi avrebbe dovuto lavorare per ritrovare subito la bambina. Risultato? 17 anni dopo ancora non sappiamo chi ha preso la ...

