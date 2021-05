Il capitano del Lecce: “mi sono operato il 26 marzo. Di tumore” Marco Mancosu, scioccante rivelazione sull'assenza nella fase importante del campionato di calcio (Di mercoledì 5 maggio 2021) In lungo post su Instagram il capitano giallorosso ha raccontato di essere stato operato per un tumore. Il suo stop a fine marzo, comunicato dalla società per un intervento di appendicite, era invece cosa ben più grave. Mai nulla era trapelato dalla società del Lecce che ha voluto così rispettare la privacy del calciatore e della sua famiglia. A raccontare ora la vicenda è stato lo stesso Marco Mancosu, attraverso il suo account social, con un post che nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del mondo. «Mi sono operato il 26 marzo. Di tumore». Inizia così il suo racconto Mancosu. «Ho visto un mondo che non avrei mai pensato di conoscere, ho visto il terrore negli occhi delle persone ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) In lungo post su Instagram ilgiallorosso ha raccontato di essere statoper un. Il suo stop a fine, comunicato dalla società per un intervento di appendicite, era invece cosa ben più grave. Mai nulla era trapelato dalla società delche ha voluto così rispettare la privacy del calciatore e della sua famiglia. A raccontare ora la vicenda è stato lo stesso, attraverso il suo account social, con un post che nel giro di pochi minuti ha fatto il giro del mondo. «Miil 26. Di». Inizia così il suo racconto. «Ho visto un mondo che non avrei mai pensato di conoscere, ho visto il terrore negli occhi delle persone ...

