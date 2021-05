Il Canada autorizza il Pfizer per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Il 20% dei positivi ha meno di 19 anni (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Canada ha autorizzato l’uso del vaccino anti-Covid di Pfizer/BioNTech per i ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni. È il primo Paese a dare il via libera per questa fascia di età, riporta la ‘Bbc’ online. L’annuncio della decisione è arrivato dal ministero della Salute canadese. Che ha spiegato come la scelta si sia basata sui dati degli studi clinici di fase 3 sui bambini di quell’età. “Il dipartimento ha stabilito che questo vaccino è sicuro ed efficace se usato in questa fascia più giovane”, ha detto un consigliere del ministero. LEGGI ANCHE Covid, svolta in arrivo: Pfizer sta testando la pillola per guarire immediatamente dal virus Tutti i trucchetti per accaparrarsi Pfizer, il vaccino più "ambito": casi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ilhato l’uso del vaccino anti-Covid di/BioNTech per idi età compresa tra 12 e 15. È il primo Paese a dare il via libera per questa fascia di età, riporta la ‘Bbc’ online. L’annuncio della decisione è arrivato dal ministero della Salute canadese. Che ha spiegato come la scelta si sia basata sui dati degli studi clinici di fase 3 sui bambini di quell’età. “Il dipartimento ha stabilito che questo vaccino è sicuro ed efficace se usato in questa fascia più giovane”, ha detto un consigliere del ministero. LEGGI ANCHE Covid, svolta in arrivo:sta testando la pillola per guarire immediatamente dal virus Tutti i trucchetti per accaparrarsi, il vaccino più "ambito": casi ...

