Il 63° Zecchino d’Oro di domenica pomeriggio (saltano Fialdini e Insinna). Conduce Conti, Venier collegata da Roma (Di mercoledì 5 maggio 2021) Zecchino d'Oro Lo Zecchino d’Oro si appresta a tornare su Rai 1, ma non come al solito. Saltata causa Covid nel 2020, la 63° edizione della storica kermesse canora per bambini vedrà la luce questo mese in un unico appuntamento televisivo. Lo spettacolo andrà in scena soltanto di pomeriggio, nella domenica del 30 maggio dalle 17.20 alle 20.00. Un anno e mezzo dopo l’ultima volta, dunque, lo Zecchino si ripresenta al pubblico in una veste inedita: nessuna gara in daytime e niente prima serata, prevista inizialmente sabato 29 maggio, ma – come detto – una puntata unica di domenica pomeriggio. La kermesse nella sua formula classica tornerà a dicembre con la 64° edizione. Nell’ultima domenica di maggio, lo Zecchino ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 maggio 2021)d'Oro Losi appresta a tornare su Rai 1, ma non come al solito. Saltata causa Covid nel 2020, la 63° edizione della storica kermesse canora per bambini vedrà la luce questo mese in un unico appuntamento televisivo. Lo spettacolo andrà in scena soltanto di, nelladel 30 maggio dalle 17.20 alle 20.00. Un anno e mezzo dopo l’ultima volta, dunque, losi ripresenta al pubblico in una veste inedita: nessuna gara in daytime e niente prima serata, prevista inizialmente sabato 29 maggio, ma – come detto – una puntata unica di. La kermesse nella sua formula classica tornerà a dicembre con la 64° edizione. Nell’ultimadi maggio, lo...

