Iker Casillas, nuovo malore per l'ex portiere: ricoverato per problemi al cuore (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il campione stava giocando a padel Sono stati giorni di preoccupazione per l'ex calciatore del Real Madrid Iker Casillas. Mentre stava giocando a padel (lo sport del momento) il campione spagnolo ha infatti avuto un malore. La notizia, trapelata solo oggi, risale a due settimane fa: fortunatamente questa volta è stato solo un malore che non ha nulla a che fare con l'infarto miocardico che ebbe due anni fa mentre si stava allenando con i Blancos. Dopo l'intervento, fortunatamente, il cuore si era completamente ripreso. Durante la partita a padel, ha però avvertito delle sospette fitte e dolori al cuore. È stato così immediatamente portato all'Ospedale Universitario Quirónsalud di Madrid, situato a Pozuelo de Alarcón. Dopo essere stato sottoposto ad alcuni esami dopo 12 ...

Eurosport_IT : Il peggio sembra essere passato ma che paura! In bocca al lupo Iker #Casillas! ???? - fanpage : Iker #Casillas colto da problemi al cuore durante una partita di padel, trasportato al pronto soccorso - sportface2016 : Ancora paura per Iker #Casillas: al pronto soccorso per dolori al petto, scongiurato un nuovo infarto - edertxa : Unai simon modo Iker Casillas prime -