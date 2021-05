I leader del G7 contro Russia e Cina: “Basta comportamenti minacciosi, repressione degli oppositori e violazioni dei diritti umani” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Russia e Cina. Sono questi i Paesi ai quali il G7 Esteri riunitosi a Londra si rivolge direttamente chiedendo maggiori garanzie in materia di sicurezza e rispetto dei diritti umani. Nello specifico, secondo quanto si legge nella bozza di conclusioni, preoccupano “il comportamento irresponsabile e destabilizzante della Russia” su vari fronti, dall’Ucraina ai cyber-attacchi, dalla disinformazione alla repressione nei confronti degli oppositori politici, oltre alle “violazioni dei diritti umani e gli abusi” di Pechino contro gli Uiguri musulmani dello Xinjiang e in Tibet, così come gli atti recenti che “erodono fondamentalmente gli elementi democratici del sistema elettorale a Hong ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021). Sono questi i Paesi ai quali il G7 Esteri riunitosi a Londra si rivolge direttamente chiedendo maggiori garanzie in materia di sicurezza e rispetto dei. Nello specifico, secondo quanto si legge nella bozza di conclusioni, preoccupano “il comportamento irresponsabile e destabilizzante della” su vari fronti, dall’Ucraina ai cyber-attacchi, dalla disinformazione allanei confrontipolitici, oltre alle “deie gli abusi” di Pechinogli Uiguri musulmani dello Xinjiang e in Tibet, così come gli atti recenti che “erodono fondamentalmente gli elementi democratici del sistema elettorale a Hong ...

