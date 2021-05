I «brillanti» risultati dei fanatici del Pil (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quindici mesi di pandemia dovrebbero essere sufficienti per fare un bilancio sull’efficacia delle misure messe in campo per affrontarla e sulla visione di società che le ha determinate. Anche per dare un significato agli oltre 120.000 morti (ad oggi) che nel nostro Paese si sono verificati. L’impostazione che ha guidato la strategia per affrontare la crisi pandemica nel nostro Paese -e in molti altri- è stata quella della “mitigazione”, oggi ribattezzata da Draghi del “rischio calcolato”. Di fatto, una visione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quindici mesi di pandemia dovrebbero essere sufficienti per fare un bilancio sull’efficacia delle misure messe in campo per affrontarla e sulla visione di società che le ha determinate. Anche per dare un significato agli oltre 120.000 morti (ad oggi) che nel nostro Paese si sono verificati. L’impostazione che ha guidato la strategia per affrontare la crisi pandemica nel nostro Paese -e in molti altri- è stata quella della “mitigazione”, oggi ribattezzata da Draghi del “rischio calcolato”. Di fatto, una visione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Strill_it : Angec Srl – I brillanti risultati nel campo della Mediazione - SignorErnesto : @jacopogiliberto Vero. Hanno avuto problemi di comunicazione e tanti contro. Ma i risultati appaiono sempre più b… - eflatmajor73 : Ma quindi a seguito dei brillanti risultati ottenuti ieri a Milano dai controlli anti assembramento si è dimesso qualcuno? - sportli26181512 : Milano si riprende il primato. E lo scudetto può aiutare la ripartenza della città: Milano si riprende il primato.… - NDroghe : @MarcoSanavia1 Non se n'è mai andata, veramente. In #Veneto, in particolare, l'attuazione di certe strampalate ideo… -

Ultime Notizie dalla rete : brillanti risultati Nissan come Renault, vende la quota Daimler. Incassati 1,15 miliardi ... i risultati finali dovrebbero essere annunciati la prossima settimana. Il titolo a Tokyo ha chiuso ...di Daimler Dieter Zetsche per sviluppare e produrre insieme veicoli hanno avuto esiti non brillanti.

I brillanti risultati dei fan del Pil ... invece di porsi unicamente al servizio dell'economia di mercato, ha deciso di esercitare un ruolo diretto nel contrasto alla pandemia, con risultati fondamentali dal punto di vista del contenimento ...

I brillanti risultati dei fan del Pil comune-info.net PPD di Mendrisio, si dimette il presidente Davide Rossi Dopo la débâcle alle Comunali, Rossi fa un passo indietro: "Anni intensi. Il risultato delle elezioni mi ha portato a questa decisione" ...

Atletica Piacenza: brillano Labò e Arisi al Meeting di Modena. Pioggia di record personali e tante medaglie per l’Atletica Piacenza, che si riconferma un acceleratore di crescita per i talenti dei giovani piacentini.

... ifinali dovrebbero essere annunciati la prossima settimana. Il titolo a Tokyo ha chiuso ...di Daimler Dieter Zetsche per sviluppare e produrre insieme veicoli hanno avuto esiti non... invece di porsi unicamente al servizio dell'economia di mercato, ha deciso di esercitare un ruolo diretto nel contrasto alla pandemia, confondamentali dal punto di vista del contenimento ...Dopo la débâcle alle Comunali, Rossi fa un passo indietro: "Anni intensi. Il risultato delle elezioni mi ha portato a questa decisione" ...Pioggia di record personali e tante medaglie per l’Atletica Piacenza, che si riconferma un acceleratore di crescita per i talenti dei giovani piacentini.