HP Sport: appuntamento “Storico” al Piancavallo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un fine settimana “Storico” per HP Sport, che ha preso parte al rally del Piancavallo riservato alle vetture d’epoca. La corsa leggendaria, che da sempre si svolge sugli asfalti del comune di Aviano in provincia di Pordenone, ha visto la scuderia romana schierarsi con una Opel Corsa Gsi, nelle mani degli esperti Andrea De Luna e Dennis Pozzo. Il Piancavallo Storico si è disputato l’1 e il 2 maggio, con partenza e arrivo ad Aviano. Sono state sei le prove speciali in programma, per una distanza complessiva di 63 Km. Com’è andato il Piancavallo Storico di HP Sport? Il Rally quest’anno è stato un incubo a causa del meteo. La giornata del sabato ha visto l’annullamento di quasi tutte le prove speciali, complice la pioggia battente che ha provocato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 5 maggio 2021) Un fine settimana “” per HP, che ha preso parte al rally delriservato alle vetture d’epoca. La corsa leggendaria, che da sempre si svolge sugli asfalti del comune di Aviano in provincia di Pordenone, ha visto la scuderia romana schierarsi con una Opel Corsa Gsi, nelle mani degli esperti Andrea De Luna e Dennis Pozzo. Ilsi è disputato l’1 e il 2 maggio, con partenza e arrivo ad Aviano. Sono state sei le prove speciali in programma, per una distanza complessiva di 63 Km. Com’è andato ildi HP? Il Rally quest’anno è stato un incubo a causa del meteo. La giornata del sabato ha visto l’annullamento di quasi tutte le prove speciali, complice la pioggia battente che ha provocato ...

simonesalvador : Mai dare niente per scontato, nello sport e soprattutto nel tennis. Oggi #Popyrin ha impartito una bella lezione a… - Dtti_digitale : Su Sky da domani appuntamento con la quarta tappa di Formula 1: questo weekend si torna a correre al Montmeló per i… - blonkeditore : #blonkers #rassegnastampa Stasera altro super appuntamento per il nostro Alessandro Carvani Minetti ???? Questa sera… - quibresciait : A maggio Ufo 22 e Gentlemen’s Cup per il Circolo Vela Gargnano - (red.) Doppio appuntamento nel mese di maggio per… - OA_Sport : #F1 Fernando Alonso desideroso di ottenere altri punti in Spagna, nel suo ritorno in Catalogna nell'appuntamento di… -