House of the Dragon: le prime foto ufficiali dei protagonisti

Sky ha condiviso le prime foto ufficiali di House of the Dragon, l'atteso spinoff della serie Il Trono di Spade in arrivo nel 2022 sugli schermi televisivi. House of the Dragon, l'atteso spinoff della sere Il Trono di Spade, arriverà nel 2022 su Sky e NOW e online sono state condivise le prime foto ufficiali del progetto ispirato al romanzo di George R.R. Martin. Le prime immagini ritraggono Emma D'Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Olivia Cooke e Rhys Ifans durante le riprese dello show che sono attualmente in corso nel Regno Unito. La serie House of the Dragon è tratta dal libro Fuoco & Sangue che racconta tra le pagine la storia della famiglia Targaryen.

