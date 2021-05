Hockey su ghiaccio, rinviata doppia amichevole contro l’Austria causa Covid (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo quella contro la Svizzera, sono state annullate anche le due amichevoli che la Nazionale di Hockey su ghiaccio avrebbe dovuto affrontare contro l’Austria sabato 8 e domenica 9 maggio al Palaonda di Bolzano. Saltano, quindi, altri due appuntamenti importanti in preparazione dei Mondiali Top Division di Riga in programma dal 21 maggio al 6 giugno. Una decisione presa dopo i casi di positività al Covid-19 riscontrati nel gruppo azzurro nei giorni scorsi. Infatti, tre giocatori e due membri dello staff risultarono positivi ai test antigenici e test PCR. Dopo aver allontanato i giocatori positivi e posto in isolamento i contatti stretti, la squadra agli ordini di Greg Ireland è stata posta in una vera e propria bolla. Ogni giocatore alloggerà in camera da solo, e, a partire da lunedì ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo quellala Svizzera, sono state annullate anche le due amichevoli che la Nazionale disuavrebbe dovuto affrontaresabato 8 e domenica 9 maggio al Palaonda di Bolzano. Saltano, quindi, altri due appuntamenti importanti in preparazione dei Mondiali Top Division di Riga in programma dal 21 maggio al 6 giugno. Una decisione presa dopo i casi di positività al-19 riscontrati nel gruppo azzurro nei giorni scorsi. Infatti, tre giocatori e due membri dello staff risultarono positivi ai test antigenici e test PCR. Dopo aver allontanato i giocatori positivi e posto in isolamento i contatti stretti, la squadra agli ordini di Greg Ireland è stata posta in una vera e propria bolla. Ogni giocatore alloggerà in camera da solo, e, a partire da lunedì ...

