Hockey ghiaccio | dopo le positività al Covid all’interno dell’Italia | annullate anche le amichevoli con l’Austria

(Di mercoledì 5 maggio 2021)quella di martedì con la Svizzera, sono statele duecontro(che sarebbero state in programma sabato 8 e domenica 9 maggio al Palaonda di Bolzano) per quanto riguarda la Nazionale italiana disu, che prosegue nel suo percorso di preparazione verso i Mondiali di Riga (Lettonia) che inizieranno a fine mese. Il-19 sta temporaneamente limitando l’attività degli Azzurri. Nei giorni scorsi, infatti, tre giocatori e due membri dello staff erano risultati positivi a seguito dei controlli effettuati tramite test antigenici e test PCR. Gli atleti sono stati immediatamente allontanati dal raduno, e altri giocatori considerati persone di stretto contatto sono stati posti in isolamento. Al fine di ...

Dopo quella contro la Svizzera, sono state annullate anche le due amichevoli che la Nazionale di hockey su ghiaccio avrebbe dovuto affrontare contro l'Austria sabato 8 e domenica 9 maggio al Palaonda di Bolzano. Saltano, quindi, altri due appuntamenti importanti in preparazione dei Mondiali Top ...