"Ho ucciso mia moglie": anziano si costituisce ai Carabinieri di Avellino (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – "Ho ucciso mia moglie". Sono state queste le parole riferite da un anziano stamattina al militare di servizio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. Gli immediati accertamenti eseguiti presso l'appartamento di Via Iannaccone del capoluogo irpino hanno confermato la morte della moglie 83enne, verosimilmente per soffocamento. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.

