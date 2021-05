“Ho cambiato idea sulle nozze”. Il fidanzato all’Isola dei Famosi e Cecilia Rodriguez finalmente ‘canta’ sul matrimonio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ignazio Moser è sbarcato sulle spiagge dell’Honduras: è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi. In studio c’è sempre la sua fidanzata Cecilia Rodriguez a fare il tifo per lui. Con un pizzico di gelosia che non guasta. Prima del fatidico tuffo dall’elicottero, Ilary Blasi ha domandato all’ex gieffino: “Sei pronto per questa avventura?”. La replica di Ignazio è stata: “Assolutamente sì. Speriamo di riuscire a pescare qualcosa perché qui non mi pare ci siano tanti pescatori”. Poi Ilary, super curiosa, ha domandato a Cecilia Rodriguez se è gelosa del suo uomo. Quest’ultima ha risposto dicendo testualmente: “Si sono molto gelosa. È inutile che mi nasconda”. E la prima dimostrazione è arrivata durante la prova di apnea con la naufraga Francesca Lodo gli ha lanciato un avvertimento: “Mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ignazio Moser è sbarcatospiagge dell’Honduras: è un nuovo concorrente dell’Isola dei. In studio c’è sempre la sua fidanzataa fare il tifo per lui. Con un pizzico di gelosia che non guasta. Prima del fatidico tuffo dall’elicottero, Ilary Blasi ha domandato all’ex gieffino: “Sei pronto per questa avventura?”. La replica di Ignazio è stata: “Assolutamente sì. Speriamo di riuscire a pescare qualcosa perché qui non mi pare ci siano tanti pescatori”. Poi Ilary, super curiosa, ha domandato ase è gelosa del suo uomo. Quest’ultima ha risposto dicendo testualmente: “Si sono molto gelosa. È inutile che mi nasconda”. E la prima dimostrazione è arrivata durante la prova di apnea con la naufraga Francesca Lodo gli ha lanciato un avvertimento: “Mi ...

