Highlights Nadal-Alcaraz 6-1 | 6-2 | Masters 1000 Madrid 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel secondo turno del torneodia scontrarsi sono stati il presente e il futuro della Spagna; Rafaha dato una bella lezione di tennis al giovane 18enne Carlos, sconfitto in due set (6-1, 6-2). Match dominato dal numero due al mondo, che agli ottavi di finale sfiderà il vincente tra Jannik Sinner e Popyrin., dopo un avvio in salita, prova a sciogliersi e a mettere in scena le sue grandi capacità, non riuscendo però a reggere gli attacchi dell’avversario. SportFace.