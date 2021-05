Henry Cavill | lo “sfortunato uomo di Hollywood” che non si è mai arreso

(Di mercoledì 5 maggio 2021)è l’dai super poteri. Prima nei panni di Superman ne “L’d’acciaio” e poi in “The Witcher”, l’attore britannico si è guadagnato un ruolo di prestigio nell’Olimpoiano. Ma non gli è andata sempre bene, anzi, il nostro Superman ha dovuto digerire una lunga serie di “NO” all’inizio della sua carriera, tanto da ottenere il titolo di “di”. Dalla recita scolastica al palcoscenico teatrale: il sogno di un ragazzino timido e solitarionasce il 5 maggio 1983 nell’isola di Jersey, Gran Bretagna. Nonostante sia l’ultimo di cinque fratelli, è un ragazzino solitario e introverso. Anche a scuola farsi degli amici è difficile, un po’ per il suo carattere e un ...

Compie oggi 38 anni la star, conosciuto al grande pubblico appassionato di cinecomic per essere il Superman dell'Universo della DC/Warner. Oltre ai tre lungometraggi in cui ha impersonato il supereroe proveniente ...Nel film della Justice League determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman () non sia stato vano, Bruce Wayne ( Ben Affleck ) unisce le forze con Diana Prince ( ...Festeggiamo l'attore diventato famoso per il ruolo del supereroe con i suoi migliori cinque film in streaming.Un inizio sfortunato, quello di Henry Cavill, nel mondo del cinema. Ma dopo una serie di rifiuti la fortuna arriva con "L'uomo d'acciaio" e " The Witcher" ...