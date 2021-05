Happy Casa Brindisi-Banco di Sardegna Sassari Basket maschile serie A, stasera il recupero (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Asl Brindisi “consegna” a Vitucci dieci giocatori negativi al test corona virus e così, stasera, l’Happy Casa Brindisi può ospitare il Banco di Sardegna Sassari per il recupero della 23/ma giornata. La formazione pugliese è in lotta per la prima posizione del campionato di pallacanestro maschile di serie A, non può sbagliare la difficile partita con i sardi. L’incognita è quella della condizione fisica per una squadra che, dopo settimane causa corona virus, solo ieri ha potuto svolgere un allenamento. I problemi per Sassari sono essenzialmente nella cabina di comando: il coach Pozzecco è stato sospeso per dieci giorni dal presidente. (immagine: fonte ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Asl“consegna” a Vitucci dieci giocatori negativi al test corona virus e così,, l’può ospitare ildiper ildella 23/ma giornata. La formazione pugliese è in lotta per la prima posizione del campionato di pallacanestrodiA, non può sbagliare la difficile partita con i sardi. L’incognita è quella della condizione fisica per una squadra che, dopo settimane causa corona virus, solo ieri ha potuto svolgere un allenamento. I problemi persono essenzialmente nella cabina di comando: il coach Pozzecco è stato sospeso per dieci giorni dal presidente. (immagine: fonte ...

