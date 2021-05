Happy 60, George Clooney! i film e la parabola da attore (Di mercoledì 5 maggio 2021) George Clooney compie 60 anni il 6 maggio 2021, quando è ormai da quasi mezzo secolo uno degli artisti più importanti di Hollywood. Difficile riassumere la carriera di Clooney che, dopo essersi imposto al pubblico nel ruolo del dottor Doug Ross in E.R. – Medici in prima linea, è poi diventato tra gli attori più richiesti al cinema, in cui poi ha continuato a lavorare anche come regista, autore e produttore. I primi 16 anni, che abbiamo visto tutti ma non si ricorda quasi nessuno Se hai superato i 30 anni, una stella come Clooney pensi di conoscerla non bene, di più. Questo, perché ci sei cresciuto assieme. Dal successo con ER,in poi. Ma la sua storia è più lunga. Sono circa 45 gli anni della sua carriera da attore, trascurabile giusto ai tempi della partecipazione alla miniserie Colorado (1978) e, soprattutto, a quelli della sua prima apparizione in ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021)Clooney compie 60 anni il 6 maggio 2021, quando è ormai da quasi mezzo secolo uno degli artisti più importanti di Hollywood. Difficile riassumere la carriera di Clooney che, dopo essersi imposto al pubblico nel ruolo del dottor Doug Ross in E.R. – Medici in prima linea, è poi diventato tra gli attori più richiesti al cinema, in cui poi ha continuato a lavorare anche come regista, autore e produttore. I primi 16 anni, che abbiamo visto tutti ma non si ricorda quasi nessuno Se hai superato i 30 anni, una stella come Clooney pensi di conoscerla non bene, di più. Questo, perché ci sei cresciuto assieme. Dal successo con ER,in poi. Ma la sua storia è più lunga. Sono circa 45 gli anni della sua carriera da, trascurabile giusto ai tempi della partecipazione alla miniserie Colorado (1978) e, soprattutto, a quelli della sua prima apparizione in ...

