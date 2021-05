Guardiani della galassia, James Gunn si ferma al terzo film (Di mercoledì 5 maggio 2021) La gestazione di Guardiani della galassia Vol. 3, terzo capitolo della saga dedicata agli strampalati supereroi Marvel nello spazio, è stata piuttosto problematica: dopo aver diretto con grande successo i primi due film, il regista James Gunn veniva licenziato dalla Disney per via di alcuni post controversi riemersi dal buco nero di Twitter. Dopo le proteste del cast e dei fan (e dopo la Warner Bros assumeva lo stesso Gunn per girare The Suicide Squad), la casa di Topolino è tornata sui suoi passi dandogli la possibilità di chiudere il cerchio delle avventure di Star-Lord e compagni. Chiudere è proprio il termine giusto, dato che anche di recente il regista ha ribadito la volontà di portare a termine il suo coinvolgimento nella saga ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) La gestazione diVol. 3,capitolosaga dedicata agli strampalati supereroi Marvel nello spazio, è stata piuttosto problematica: dopo aver diretto con grande successo i primi due, il registaveniva licenziato dalla Disney per via di alcuni post controversi riemersi dal buco nero di Twitter. Dopo le proteste del cast e dei fan (e dopo la Warner Bros assumeva lo stessoper girare The Suicide Squad), la casa di Topolino è tornata sui suoi passi dandogli la possibilità di chiudere il cerchio delle avventure di Star-Lord e compagni. Chiudere è proprio il termine giusto, dato che anche di recente il regista ha ribadito la volontà di portare a termine il suo coinvolgimento nella saga ...

