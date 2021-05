Gruppo Cap mette a nuovo il depuratore di Peschiera Borromeo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quattro nasi elettronici più una centralina meteo per il monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene e importanti interventi strutturali. Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, insieme al sindaco Caterina Molinari e al vicesindaco Marco Righini, ha presentato oggi il dettaglio dei progetti per il rinnovamento tecnologico del depuratore di Peschiera Borromeo in ottica di economia circolare, che prevede investimenti pari a 16 milioni di euro per aumentarne la capacità di trattamento. Per l’occasione, è stato anche inaugurato il murales 100% green realizzato, nell’ambito del progetto aziendale Linking Water, con una pittura ecosostenibile a base di acqua dell’azienda Airlite, ottenuta grazie a una tecnologia innovativa, che riduce al minimo odori e agenti ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Quattro nasi elettronici più una centralina meteo per il monitoraggio in continuo delle emissioni odorigene e importanti interventi strutturali.Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, insieme al sindaco Caterina Molinari e al vicesindaco Marco Righini, ha presentato oggi il dettaglio dei progetti per il rinnovamento tecnologico deldiin ottica di economia circolare, che prevede investimenti pari a 16 milioni di euro per aumentarne la capacità di trattamento. Per l’occasione, è stato anche inaugurato il murales 100% green realizzato, nell’ambito del progetto aziendale Linking Water, con una pittura ecosostenibile a base di acqua dell’azienda Airlite, ottenuta grazie a una tecnologia innovativa, che riduce al minimo odori e agenti ...

