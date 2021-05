Grosjean torna su una monoposto: test con la Mercedes il prossimo 29 giugno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo lo spaventoso incidente in Bahrein dello scorso novembre Grosjean torna su una monoposto F1, la Mercedes W10 di Hamilton “Quell’incidente non sarà l’ultima cosa che Grosjean avrà fatto dentro una Formula 1“. Con queste parole Toto Wolf, team principal della scuderia Mercedes, aveva lanciato un messaggio non solo al povero pilota ma anche a tutto il circuito. Era lo scorso 29 novembre 2020 quando, a pochi metri dal via del Gp del Bahrein, la Hass di Romain Grosjean si schiantava contro i guardrail a bordo pista prendendo fuoco. Un incidente spaventoso al quale il pilota, grazie anche al sistema Halo montato sulla sua monoposto, è sopravvissuto per miracolo. Dopo una lunga riabilitazione in ospedale e il ritorno alle corse nel campionato ... Leggi su zon (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo lo spaventoso incidente in Bahrein dello scorso novembresu unaF1, laW10 di Hamilton “Quell’incidente non sarà l’ultima cosa cheavrà fatto dentro una Formula 1“. Con queste parole Toto Wolf, team principal della scuderia, aveva lanciato un messaggio non solo al povero pilota ma anche a tutto il circuito. Era lo scorso 29 novembre 2020 quando, a pochi metri dal via del Gp del Bahrein, la Hass di Romainsi schiantava contro i guardrail a bordo pista prendendo fuoco. Un incidente spaventoso al quale il pilota, grazie anche al sistema Halo montato sulla sua, è sopravvissuto per miracolo. Dopo una lunga riabilitazione in ospedale e il ritorno alle corse nel campionato ...

Alex_Cavasinni : RT @Blusba: - Blusba : - CarlottaUlgelmo : RT @mult1formula: ROMAIN GROSJEAN TORNA IN PISTA?? Come promesso da @MercedesAMGF1, il pilota francese guiderà una W10 per un giorno di full… - YleSalerno : RT @mult1formula: ROMAIN GROSJEAN TORNA IN PISTA?? Come promesso da @MercedesAMGF1, il pilota francese guiderà una W10 per un giorno di full… - Gazzetta_it : #F1, Romain #Grosjean torna: #test con la #Mercedes il 29 giugno in Francia @F1 @RGrosjean -