Green pass Italia: come funzionerà il passaporto vaccinale per i viaggi? (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con il Green pass Italia “I turisti potranno muoversi liberamente tra Regioni senza quarantena“: queste le recenti parole del Premier Mario Draghi in un incontro con i giornalisti nell’ambito del G20. Nei prossimi mesi, si tratta di rilanciare il turismo made in Italy, attraverso regole di sicurezza sanitaria che consentano di allentare le restrizioni del lockdown. Insomma il pass verde, o Green pass Italia rappresenterà il lasciapassare per muoversi tra le regioni del nostro paese, ed è ormai quasi pronto ad essere varato. Tuttavia in molti ancora si fanno alcune domande degne di nota: quando entrerà di fatto in vigore? Qual è la differenza tra il Green pass Italia e quello ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con il“I turisti potranno muoversi liberamente tra Regioni senza quarantena“: queste le recenti parole del Premier Mario Draghi in un incontro con i giornalisti nell’ambito del G20. Nei prossimi mesi, si tratta di rilanciare il turismo made in Italy, attraverso regole di sicurezza sanitaria che consentano di allentare le restrizioni del lockdown. Insomma ilverde, orappresenterà il lasciaare per muoversi tra le regioni del nostro paese, ed è ormai quasi pronto ad essere varato. Tuttavia in molti ancora si fanno alcune domande degne di nota: quando entrerà di fatto in vigore? Qual è la differenza tra ile quello ...

repubblica : Turismo, Draghi: 'Dalla secondà metà di maggio sarà operativo il green pass per i viaggi in Italia' - Corriere : Green pass a metà maggio, Draghi: «Prenotate le vacanze in Italia, pronti ad ospitare i... - Agenzia_Ansa : Draghi al G20 del Turismo: 'Dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo… - Marko_Morandi : RT @borghi_claudio: @Gilgamesh__Fate @Pamela15070130 @OmnibusLa7 Infatti stiamo chiedendo l'abolizione delle regioni a colori perchè non ha… - fabiottofab : RT @wojak0: - Signore questo posto è riservato ai disabili. - Il green pass è una misura che faciliterà il turismo. - Ah, mi scusi. -