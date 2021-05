Green Pass europeo, come richiedere il certificato per viaggiare in Europa: quando esce e dove prenotarlo (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con il mese di maggio l’Italia sta lentamente ripartendo. Complice la campagna vaccinale che sta accelerando, il Paese sta cercando di “conquistarsi” quella normalità di sempre che sembrava perduta. In vista dell’estate, l’obiettivo è quello di far ripartire il turismo. Per questo motivo il Governo ha messo a punto un certificato, un Pass per viaggiare in quei territori che sono di “colore diverso“, a patto che vengano rispettati degli elementi. Leggi anche: Vaccini Lazio per Under 50, ecco la data per le prenotazioni: come fare, dove e quale siero utilizzano Il Green Pass come riportato dalle FAQ del Governo, il Green Pass, è una certificazione che attesta la sussistenza di condizioni personali che consentono gli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 maggio 2021) Con il mese di maggio l’Italia sta lentamente ripartendo. Complice la campagna vaccinale che sta accelerando, il Paese sta cercando di “conquistarsi” quella normalità di sempre che sembrava perduta. In vista dell’estate, l’obiettivo è quello di far ripartire il turismo. Per questo motivo il Governo ha messo a punto un, unperin quei territori che sono di “colore diverso“, a patto che vengano rispettati degli elementi. Leggi anche: Vaccini Lazio per Under 50, ecco la data per le prenotazioni:fare,e quale siero utilizzano Ilriportato dalle FAQ del Governo, il, è una certificazione che attesta la sussistenza di condizioni personali che consentono gli ...

