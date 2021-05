GP San Marino 2021, aperta vendita biglietti per MotoGP e Superbike (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Misano World Circuit Marco Simoncelli apre le porte al pubblico in vista degli appuntamenti di Superbike (11-13 giugno) e MotoGP (17-19 settembre). aperta la vendita online dei biglietti per i due appuntamenti motoristici, i quali si svolgeranno i maniera comparabile all’anno scorso: saranno presenti 10.000 persone nelle tribune ogni giorno. L’accelerazione della campagna di vaccinazione, sottolineano gli organizzatori, potrebbe portare a un numero maggiore di persone presenti, ma ciò dipenderà da pronunciamenti e autorizzazioni nazionali e regionali. biglietti che, si sottolinea, non saranno disponibili per le zone “prato”, al fine di garantire controllo e sicurezza ai possessori dei biglietti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Misano World Circuit Marco Simoncelli apre le porte al pubblico in vista degli appuntamenti di(11-13 giugno) e(17-19 settembre).laonline deiper i due appuntamenti motoristici, i quali si svolgeranno i maniera comparabile all’anno scorso: saranno presenti 10.000 persone nelle tribune ogni giorno. L’accelerazione della campagna di vaccinazione, sottolineano gli organizzatori, potrebbe portare a un numero maggiore di persone presenti, ma ciò dipenderà da pronunciamenti e autorizzazioni nazionali e regionali.che, si sottolinea, non saranno disponibili per le zone “prato”, al fine di garantire controllo e sicurezza ai possessori dei. SportFace.

