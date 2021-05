Governo: Meloni, 'ecco nostre proposte per rilancio Italia, Draghi fermi arroganza sinistra' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Una mozione parlamentare che "tocca molte battaglie storiche di Fratelli d'Italia e anche del centrodestra, per consentire un riequilibrio delle politiche del Governo Draghi a favore delle idee e dei programmi che sono più vicini al centrodestra rispetto a quello che abbiamo visto in questi mesi". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una conferenza stampa per l'illustrazione di una mozione parlamentare sul rilancio economico dell'Italia, insieme al capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e al responsabile Programma del partito, Giovanbatista Fazzolari. "Ci aspettiamo -ha aggiunto la leader di Fdi- che il presidente del Consiglio si esponga, chiedendo a pezzi della sua maggioranza, segnatamente a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Una mozione parlamentare che "tocca molte battaglie storiche di Fratelli d'e anche del centrodestra, per consentire un riequilibrio delle politiche dela favore delle idee e dei programmi che sono più vicini al centrodestra rispetto a quello che abbiamo visto in questi mesi". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d', durante una conferenza stampa per l'illustrazione di una mozione parlamentare suleconomico dell', insieme al capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e al responsabile Programma del partito, Giovanbatista Fazzolari. "Ci aspettiamo -ha aggiunto la leader di Fdi- che il presidente del Consiglio si esponga, chiedendo a pezzi della sua maggioranza, segnatamente a ...

TV7Benevento : Governo: Meloni, 'voto naturale dopo elezione nuovo Capo Stato'... - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'ecco nostre proposte per rilancio Italia, Draghi fermi arroganza sinistra'... - emilio05714955 : RT @Bluefidel47: La Meloni e Salvini, hanno capito che per restare al governo, senza pericolo di accuse ed inchieste fasulle avallate dalla… - Jus99875729 : @lorenzlu @LegaSalvini Adesso è val governo per cui.... Non per niente sta' scendendo nei sondaggi, a favore della Meloni! ???? - GiorgioCarbon12 : RT @Bluefidel47: La Meloni e Salvini, hanno capito che per restare al governo, senza pericolo di accuse ed inchieste fasulle avallate dalla… -